撥亂反正：談判專家的出題技巧

再談被公認為談判專家的美國總統特朗普的出題技巧。對於實力較自己弱的北美鄰國和歐洲盟友，他會以「君臨天下」的姿態和「獅子開大口」的方式，開出一些對方看來難以答應的要求和難題。如果對方立即就腳軟就範，那美國就賺個盆滿缽滿，即使是打個八折、六折埋單，特氏還是有賺冇蝕。

例如，特朗普要求「收回」巴拿馬運河主權和「收購」丹麥領地格陵蘭，相信他自己都知道無法真正實現，但若能換到巴方讓出部分營運管理權，或答應向美國船隊及出入口貨品減收費用，以及允許美國在格陵蘭部署更多軍事設施和取得航道控制權，美國便已有賺。對加拿大和墨西哥也差不多，向兩國進口貨品全面加徵25%關稅，大家都知對美國本土的企業、工人和消費者實為雙刃劍，但若可逼到加國進一步向美國開放農產品等市場及多買美國貨，墨西哥能更切實地減少湧入美國的非法移民和毒品，特氏隨時準備好會收回成命。事實上，這招他在首屆任期時已用過，對加墨兩國非常見效。

對於北約的歐洲盟友，特朗普應深知對方在財政上和政治上，都不可能在三幾年內將國防開支倍增。他似乎只是在找美軍減少投入以至撤離歐洲的藉口，以迫使歐洲各國知難而退，放棄支持及援助烏克蘭，促使烏方與俄方展開停火談判。

對於俄羅斯，特朗普首先強調自己很愛俄國人民，又說不會忘記二戰時兩國攜手作戰的情誼，與對着其他國家的態度差天共地，原因是俄羅斯總統普京也是個不能輕視的對手。至於特氏要求俄方立即終止這場「無意義的戰爭」，但沒有提及具體做法或交換條件，似乎只是在製造雙方對話的機會，就像元宵佳節時猜燈謎式的出題。