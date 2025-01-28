自成一家：為何預測總是出錯

踏入21世紀，大部分已發展以及較富裕的發展中國家，皆面臨生育率偏低問題。內地政府日前公布的數據顯示，去年全中國人口只有14.08億，比前一年下降139萬人，總人口連續第3年減少。這個現象在亞洲不少發達國家如日本、南韓同樣出現過，並不令人感到意外。

各國出生率下降的原因都很相似，大多是因為生活成本上漲，許多年輕人選擇推遲或不結婚生子，而去追求更好的生活或事業發展。近20年中國經濟發展迅速，年輕人愈來愈喜歡享受生活，出生率也很自然地出現下降，全球人口最多國家的寶座，更在2023年被印度奪走。然而，有專家警告，未來幾年中國人口負增長的趨勢將會加速，聯合國甚至預計到本世紀末，中國人口將降至6.39億，不到現在的一半，這就有點誇張了。

這些機構作出這種結論，很大程度上是因為它們採用了線性預測的方法，基於過去或當前的數據推算之後的趨勢。這種預測方法有如投影機，是根據投影出來的直線推斷未來的景象。問題是，每個人的性格、經歷不同，加上會因應環境的變化而調整自身行為，以致社會的複雜程度遠超於天氣變化，而線性模型很難有效捕捉到這種複雜性，這也是股市和樓市評論員的預測總是出錯的主要原因。

中國人口減少是不爭的事實，不過大部分中國人的觀念仍然非常傳統，認為生育是女性的主要職責。內地政府近年透過現金補貼等方法提高出生率，暫時未見顯著的效果。但人口問題一旦提升至嚴峻程度，當局一定會加大鼓勵生育的力度，屆時內地人口很快就會回升。而線性的預測系統並沒有考慮到這些因素，所以目前對中國人口出生率的所謂預測，基本上可以不用理會。