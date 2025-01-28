冰鑑春秋：疫情到底是誰的錯

繼特朗普宣布美國將在12個月內退出世界衞生組織（WHO）後，意大利似乎也開始展現對WHO的不滿，副總理兼交通部長薩爾維尼宣布提案退出WHO，另一副總理兼外交部長塔亞尼更直言「世衞犯過錯，就是在疫情期間過分聽從那些不想讓台灣參與人士的聲音」，等同不點名地指摘中國大陸操控世衞。目前意大利執政黨是由右派聯盟組成，包括總理梅洛妮領導的意大利兄弟黨、塔亞尼的力量黨，以及薩爾維尼的意大利聯盟黨。

美國與意大利都將疫情控制不力的矛頭指向中國，但他們似乎都忘記了，自己的國家在疫情期間到底是甚麼表現。當大陸與台灣都積極限制旅遊，戴上口罩，強調封控的時候，美國卻是由特朗普帶頭宣稱不用戴口罩，還想出各種天方夜譚、甚至明顯違反科學的怪招來對抗疫情。當時的意大利也不遑多讓，多數人寧願染疫也不願戴口罩做好防護，到處都是自以為是、害人害己的民眾，政府對此卻顯得蒼白無力、幾近束手無策。

一個突出現象是，醫療先進的美國，面對新冠肺炎幾乎完全無力防堵，死亡率一度突破1.8%，意大利在高峰期也曾經突破1%。與此相較，台灣的新冠肺炎死亡率只有0.17%，東亞國家普遍表現也都比歐美國家為佳，這到底是單純的天災，還是充滿偏見的人禍，值得美國與意大利人民反思。

事實是，在一開始的「暴衝」之後，特朗普已經改口，表示如果世界衞生組織好好整頓，或許會重新加入。塔亞尼也說：「世衞犯錯是一回事，意大利退出世衞又是另外一回事。」人類疫情方興未艾，隨着全球暖化、冰層融解，將有更多遠古病毒現身人類社會，多一點科學、少一點民粹囈語，才是保護人類生命的硬道理。