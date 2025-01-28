筆下風雲：習普對話 特亂了套

就在特朗普就職美國總統不久，國家主席習近平跟俄羅斯總統普京視像通話逾1.5小時，消息指雙方討論了俄烏戰爭及中俄美的關係。很明顯，當特朗普不停對外聲稱跟習近平和普京關係很好、大家有交情之際，習普用行動告訴美國及全世界，真正關係很好、有交情的是中俄兩國元首，美國被排除在外。

這就難怪特朗普心急如焚，甚至有點亂了套。他早前才說下月開始擬對中國增加10%關稅，後來受訪，又改口稱寧願不徵收中國關稅；另外，白宮又放出消息，指特朗普屬意由「甲骨文」收購TikTok股權，字節跳動可以保留一定股份，但不會再有控制權，冀藉此符合國會「不賣就禁」議案及法令云云。

對中國的關稅大棒，一時舉起一時放下，除了反映特朗普認為關稅就是大殺傷力武器外，亦顯示他很想盡快擺平俄烏戰爭，希望中國為美俄斡旋，最好是中國停止對俄羅斯經貿援助，向普京施壓，接受其訂出的「和平方案」。亦即是烏克蘭20年內不加入北約，邊界由歐洲派軍駐守。只要中國幫上這個忙，關稅問題便有得傾。

另一方面，TikTok亦成為特朗普用來跟中國討價還價的籌碼，一時說要救TikTok，一時又說要TikTok賣出股權。其實，TikTok的演算法十分值錢，中國政府肯定不同意將此落入美國手裏，甲骨文要收購TikTok不是想像般容易。若換成讓美國委派指定人選加入董事局之類，中國接受的可能性會更大。

姑勿論如何，習、普在特朗普就職後即時通話，釋出的訊息十分明顯，就是兩國的緊密關係牢不可破，絕不會因白宮換了主人就生變。中俄抱團，美國想專斷獨行，門都沒有。