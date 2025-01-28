誘7男童肛交非禮 28歲漢重囚逾13年

【本報訊】有孌童傾向的28歲男子，在一年間涉以遊戲、零食等作利誘，使包括3兄弟在內共7名9歲至13歲男童分別到殘廁或他寓所肛交及供他非禮，他更曾自稱是兒科醫生藉詞檢查下體而非禮男童。該漢早前承認與16歲以下同性肛交等共19罪，昨被高院法官郭啟安重判監禁13年4個月。法官指案件罪行性質嚴重，認為被告是危險的性犯罪者。

被告趙家興（現年28歲），早前承認共19項非禮及與16歲以下同性肛交等罪。據法官引述辯方求情陳詞及被告的報告指，被告有輕度智障，年幼時在內地曾遭同性男鄰居性侵，他於2011年來港入讀特殊學校，遭同學排擠，且曾企圖自殺。但報告顯示被告受10歲至13歲男童和約18歲女性吸引，有重犯機會，法官最終以監禁22年作為量刑起點，認罪後減刑至監禁13年4個月。

曾自稱兒科醫生檢查下體 案情指被告於2021年至2022年間，分別於公園及屋邨籃球場等結識7名9歲至13歲男童，其中3人為親兄弟。被告曾邀男童到殘廁非禮，並要求他傳送下體照片，事後以價值約千元的網上遊戲及儲值卡交換。

被告亦帶同零食和禮物約另一男童玩耍，又自稱兒科醫生，叫男童讓他檢查下體並非禮他，又以雪糕等誘使男童跟他做「同性戀的事情」；就3兄弟方面，被告曾帶他們到家中非禮，且與其中一人肛交，又曾指示其中一人拍攝他與男童肛交的情形。案件編號：HCCC 75/2024