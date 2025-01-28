中大課堂偷拍裙底 專科醫生判社服

謝得言

【本報訊】不時接受傳媒訪問的外科專科男醫生謝得言，於去年1月在中文大學擔任講師期間，涉嫌以手機偷拍一名女子的裙底。謝早前承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，昨在沙田裁判法院被判接受120小時社會服務令。裁判官覃有方引述報告指，被告或因壓力而犯案。考慮到報告正面及被告初犯，遂判處社服令。判刑後，覃官特意提及，報告指被告喜歡打高爾夫球，寄語被告多做運動，別再犯案。

47歲被告謝得言，控罪書上報稱是醫生。根據香港醫務委員會資料，謝於2003年註冊成醫生，2010年取得外科專科資格。辯方昨進一步求情指，報告顯示被告背景正面，冀法庭接納報告建議，判被告接受社服令。裁判官同意報告正面，被告或因壓力而犯案，認為社服令已經足夠作為刑罰，故接納建議，判處被告接受120小時社服令。

被告被控非法拍攝或觀察私密部位罪，控罪指他於2024年1月27日，在中文大學中央道李卓敏基本醫學大樓2樓212室，拍攝女子Ｘ的私密部位。

天眼揭趁事主挨前時犯案 同意案情指，當日下午近5時，被告在案發地點講課，Ｘ是學生。期間，有學生見到被告拿着手機，置放Ｘ的裙下，鏡頭朝上，懷疑被告影裙底，遂將事件告知Ｘ。獲被告的同意下，Ｘ查看被告的手機，在手機相簿的垃圾桶內，發現一段拍攝了Ｘ裙底的影片，事件報案處理。閉路電視片段顯示，當時被告坐到Ｘ旁邊的座位，趁Ｘ挨前協助另一同學時，拿手機伸向Ｘ的裙後。被告警誡下保持沉默，並拒絕提供手機密碼，因此無法檢視手機內容。案件編號：STCC 2976/2024