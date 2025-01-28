踢拖帶玩滑翔傘致女乘客骨折 民航法首檢控 男警認疏忽候懲

【本報訊】一名男警兼任滑翔傘教練，經「小紅書」認識一名女子，只在晚飯期間為對方上了一課「滑翔傘理論課」，其後便在沒有檢查裝置等情況下，「踢拖」載女子玩雙人滑翔傘，結果兩人墮坡、女乘客右腳踝嚴重骨折。男警昨在荃灣法院（暫代區院）承認一項疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪。辯方指本案為首宗以《民航法》檢控的案件，被告事後亦失去警察工作。法官把案件押後至2月17日判刑，待索取被告的背景和社會服務令報告，被告准保釋。

無檢查裝置 事後勒令辭職 被告袁偉傑，曾任職警察及滑翔傘教練。控罪指，被告於2023年10月2日，在香港，作為雙人滑翔傘的飛行員，疏忽地致使或准許滑翔傘危及他人，即該滑翔傘的張姓女乘客。辯方昨求情時指，被告事後被勒令辭職，失去警察工作，深感後悔，願向事主道歉。被告有豐富玩滑翔傘經驗，犯案只因一時疏忽。

同意案情指，2023年6月，女事主透過「小紅書」，聯絡自稱滑翔傘教練及警員的被告，表示有興趣學玩滑翔傘。被告說事主毋須支付學費，但要經他買所需用具。2023年9月，被告與事主共進晚餐，期間為事主上了一課「滑翔傘理論課」，被告聲稱自己是美國三角翼及滑翔傘協會註冊教練。惟實際上，當時被告已被停牌。兩人相約在同年10月2日玩滑翔傘。

案情續指，2023年10月1日，事主透過訊息問被告有何需準備，被告稱沒有。翌日，兩人在馬鞍山昂平見面，被告提供了頭盔給事主，便用雙人滑翔傘載事主起飛。被告沒有說明任何事前準備、升降或緊急情況下的應變措施，也沒有檢查裝置。結果，起飛後數秒，安全帶即鬆開，兩人墜落附近斜坡。事主由飛行服務隊送院治理，右腳踝嚴重骨折，接受了4次手術，康復後右腳踝活動能力嚴重受損。去年5月被告被捕。調查發現，意外成因包括被告沒檢查是否所有安全帶皆繫上吊具，案發時被告穿着拖鞋。案件編號：DCCC 867/2024