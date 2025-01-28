沉淪太空油 健康償毒債 過來人勸戒

斷片暴躁記憶衰 受害最細12歲 俗稱「太空油」的毒品依托咪酯，近年開始在香港流行。有機構昨發布「太空油毒品」認知問卷調查結果，發現27.3%受訪者不知道「太空油毒品」的禍害。該中心同時在526個跟進中個案，其中66人有吸食「太空油毒品」，年齡最小的受害者僅12歲。曾為吸食者的15歲阿成（化名）指，「太空油毒品」容易上癮，高峰時曾每天都吸食，特別在聚會或壓力大的時候。他又指吸食太空油後情緒愈發暴躁、記憶力變差，甚至失去知覺長達6小時並需送往醫院。

近3成受訪者不知傷身 東華三院越峰成長中心去年9月至12月期間，透過網上向市民及接受中心服務的中學派發問卷，共收集了1,621份回應。調查結果顯示，有27.3%受訪者認為吸食「太空油毒品」不會引起任何反應或不知道它對身體的影響；27.9%知道其含有麻醉藥成分「依托咪酯」；45%誤以為太空油毒品含有尼古丁；27%則認為其含有合成大麻素。至於吸食主要原因有26%好奇心、21%朋輩影響，以及16%紓緩情緒。

東華三院服務主任（專門輔導服務）陳潔華表示，目前處理中的526宗個案，其中66人有吸食「太空油毒品」的習慣，佔中心個案總數的12.5%，其中有36宗個案因吸食「太空油」而接受戒毒輔導服務，其餘30宗則是現有的中心個案，他們既吸食「太空油毒品」，同時亦有使用其他毒品。

機構亦發現，有62%吸食者去年開始接觸「太空油毒品」，而當中30%個案已經吸食超過6個月。在年齡分布方面，約54%吸食者年齡在18歲以下，最小的吸食者年齡僅為12歲。而在跟進中的「太空油毒品」個案，有56%是經其他團體及學校轉介而接受相關支援；24%是透過外展社工接觸，只有兩成個案是主動尋求戒毒服務。

15歲的阿成去年6月開始吸食太空油毒品。他指初食太空油是因為朋友稱吸食「太空油毒品」有興奮的感覺、可減壓，直言「呢個感覺係維持咗5至10分鐘，我試咗兩次後，鍾意短暫好high（興奮）感覺」，阿成隨後對太空油上癮，最高峰時每日都吸食。

阿成吸食了3個月，感到情緒愈趨暴躁，記憶力亦變差，試過在吸食完「太空油毒品」後，「昏迷同斷咗片」，家人送他入醫院，他形容當刻「斷片」的感覺，「唔知道發生咩事，突然間可能就地瞓喺一邊，自己喺邊同附近有咩人，自己都唔知道」。

他指經歷此事後，明白「太空油毒品」會傷害身體，經常感到集中力不足、口渴等，亦會傷害身邊的人，遂決定戒毒，之後接觸到中心，「佢哋有安排社工同我單對單輔導，係我有需要嘅情況下搵佢哋戒毒，例如踢足球」。

好奇貪新鮮「後悔接觸」 他呼籲大眾切勿接觸「太空油毒品」，明白很多年輕人貪新鮮和好奇，但直言「（太空油毒品）唔係想像中咁chill（放鬆） ，試完之後無呢個效果，所以好後悔接觸」。

機構表示，社會需要加強預防教育，特別是在社交平台上提高年輕人對「太空油毒品」禍害的認識，同時糾正他們的謬誤。家庭、學校和社會亦應加強關注年輕人的精神健康，並適時提供支援，及早協助子女正面處理壓力。