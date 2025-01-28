匯演花車齊就緒 明晚尖沙咀賀歲

今文化中心綵排列陣 「熊貓號」吸睛引人 賀歲盛事花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」將於明日即大年初一晚上登場。當晚將有9輛花車、46支本地、內地和國際表演隊伍齊集尖沙咀，載歌載舞，包括近期備受歡迎的熊貓家族花車、迪士尼人氣卡通人物「Duffy」和「LinaBell」等亦會登上花車與公眾見面，「LINE FRIENDS」今年也首設花車，為一連串賀歲活動打響頭炮。旅發局昨日在紅磡碼頭對出空地，舉行花車預覽活動；今日就會在尖沙咀文化中心，為匯演進行綵排，來自印尼、奧地利及泰國等國際表演單位亦會出席。

在大年初一晚上8時，由9輛花車、46隊環球表演隊伍，將由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店外為終點。沿途設置多個只限持票人士進入的觀眾席，旅發局亦於巡遊路線的兩旁設置免費觀賞位置供市民和遊客觀賞巡遊。

主題「如意新春 喜樂連連」 匯演以「如意新春，喜樂連連」為主題，率先出場的國泰花車以「家之歡聚，福滿團圓」為主題，加入揮春元素，車頭有「福滿團圓」字樣，而車頂則有飛機模型設計，寓意每個家庭都能展開歡聚旅程；香港賽馬會花車以140個風車點綴，象徵多年來與市民並肩同行的旅程，並展望日後繼續攜手前行；旅發局花車主題為蛇形態，而與藝術家聯乘的巨型燈籠裝置最為「吸睛」，車身亦有如意結、金元寶等元素圍繞及穿梭香港天際線，寓意好事環環相扣。

香港無處不熊貓，今年的花車巡遊加入熊貓元素。其中代表文化體育及旅遊局、旅發局，以及海洋公園的花車，名為「熊貓暢遊香港號」，全長約6米、高3米，6隻大熊貓公仔坐在花車上面，而中間的一對大熊貓龍鳳胎，舉起有香港特色的軟雪糕，拿着相機「打卡」，寓意「大熊貓家族」邀請世界好友一同暢遊香港，探索特色文化及標誌性地標。此外今年亦有人氣卡通人物LINE FRIENDS為主題的「閃耀蛻變賀新禧」花車，車身設莎莉、熊大等卡通人物的模型。屆時表演員更會穿上LINE FRIENDS服飾表演跳舞。

除了9架喜慶熱鬧的花車外，旅發局還安排了多個團體呈獻雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂，為巡遊路線沿途觀眾熱身。本周四及五、即大年初二及初三，還有部分國際表演隊伍於大埔林村許願廣場、東薈城名店倉、啟田商場、黃大仙中心、PopCorn、青衣城、圍方表演。