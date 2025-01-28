認企圖洗黑錢 電騙跑腿囚39月

【本報訊】一名無業男子涉於去年4月，替電話詐騙案的騙徒，向69歲受害長者收款，而對方早已報案，該無業漢最終被埋伏的警員拘捕。該漢昨於西九龍法院（暫代區院）承認作為交替控罪的企圖洗黑錢罪。區院暫委法官陳慧敏指本案是典型的電話詐騙案，亦是源於串謀詐騙引伸出來的罪行，被告人知道事主是被欺詐的，但不能排除他只對源頭罪行有粗略認識，故採納較低量刑起點。但法官接納控方指罪行屬「普遍」，因此批准控方的加刑申請，最終判囚39個月。

官接納控方加刑申請 被告鄭皓聰（現年25歲，無業）原被控一項串謀詐騙罪及作為交替控罪的企圖洗黑錢罪，被告只承認交替控罪，並獲法官接納。被告曾於2015年有一項刑事毀壞紀錄，被判處感化12個月。案情指去年4月9日，有騙徒致電案中一名69歲男事主，訛稱是他兒子並要求5萬元做生意，事主不虞有詐，透過銀行轉帳5萬元到騙徒所提供的指定戶口。其後，騙徒再向事主索取10萬元做生意，事主到銀行分行提取所需款項。幸好銀行職員察覺事主神色緊張，懷疑事主墮入騙案，事主致電給兒子方知受騙遂報案。

事主其後在警員指示下相約騙徒交收款項，被告到場收款時被埋伏警員拘捕，並稱收到指示向事主收取贓款。法官判刑時引述執法部門數字指，去年1月至9月，接獲的「猜猜我是誰」電話行騙舉報達659宗，當中有591名受害人蒙受金錢損失，至於電話騙案更由2023年全年3,213宗飆升至去年首9個月6,352宗，金額更高達2.2億元。法官認為電話騙案已變本加厲至失控地步，故最終批准控方的加刑申請。案件編號：DCCC 1312/2024