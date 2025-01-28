工廈棚架欲墜 消防到場戒備

【本報訊】昨晨8時許，執法部門接獲報案，指新蒲崗景福街108至110號工廈天台位置，一幅約20米乘15米的棚架懷疑不敵強風，被吹得搖搖欲墜。警員到場封鎖大廈對開範圍，消防員亦到場視察戒備。人員聯絡有關工程負責人到場了解，並安排處理繫穩棚架。