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工廈棚架欲墜 消防到場戒備
新蒲崗：天台位置棚架搖搖欲墜。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨8時許，執法部門接獲報案，指新蒲崗景福街108至110號工廈天台位置，一幅約20米乘15米的棚架懷疑不敵強風，被吹得搖搖欲墜。警員到場封鎖大廈對開範圍，消防員亦到場視察戒備。人員聯絡有關工程負責人到場了解，並安排處理繫穩棚架。
新蒲崗：人員封鎖大廈對開範圍。
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