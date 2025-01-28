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大埔座駕駛出車場撞倒騎友

單車男被停車場駛出的私家車撞倒。 單車男被停車場駛出的私家車撞倒。
單車男被停車場駛出的私家車撞倒。
【本報訊】昨晨10時許，一輛私家車駛出大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓的停車場時，意外撞倒一名騎單車路過的姓吳（41歲）男子。救援人員抵達現場時，事主仍然倒臥路面，他的雙手擦傷，及後清醒被送往那打素醫院治理。警員向姓黃（57歲）司機了解事發經過，正就車禍原因展開調查。
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