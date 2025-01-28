凌晨突襲真風狂 年宵商戶吹冧檔

長沙灣慈雲山遭殃 失黃金時間生意傷 「碎碎」平安！前日晚天氣開始轉涼，更刮起大風，令深水埗長沙灣遊樂場年宵市場部分攤檔，在昨日凌晨時分被強風突襲破壞，商戶蒙受損失。環境及生態局局長謝展寰於昨早到該年宵市場，視察眾多攤檔被強風破壞的情況，並指示食物及環境衞生署盡快收拾，重開年宵。直至昨午4時左右，多個攤檔終陸續重開，但相信仍難以挽回商戶損失。

受強烈季候風生效影響，本港多處受到強風吹襲。慈雲山邨中央遊樂場年宵市場數檔攤位亦不敵強風，昨日有多個帳篷被吹塌，網民在網上平台分享照片，只見一檔由中學生開設的年宵攤位，帳篷、帆布及支架懷疑被大風吹倒地上，貨物及設備遭帳篷壓着，部分則散落帳篷外邊，另有售賣毛公仔及氣球的攤位同受影響，一些吹氣公仔散落一地，多個攤檔倒冧，年宵市場形同廢墟。據悉，事件中無人受傷。

本報記者於昨日約中午時分到場視察，當時有多名食環署人員正在收拾殘局，抬走已損壞的帳篷支架；亦有花檔商戶點算損失，執拾掉落地上的多盆「殘花敗柳」，神情無奈。

雖然涉事年宵市場未有開放，但仍有小朋友闖入市場好奇查看情況，其餘入內人員大多是商販，正在自行清理垃圾。

謝展寰約於昨午1時左右到場，並向在場的檔主表示，明白昨晚及今日是花市的黃金時間，他和市民都希望盡快重開花市，已指示食環署同事，以昨晚重開花市為目標。

長沙灣昨晚6時重新開放 直至昨晚約6時，環境局又於社交平台上發文表示，涉事年宵市場已重新向公眾開放，謝展寰感謝各方的共同努力，令長沙灣花市得以盡快重開，攤檔可以繼續營業，市民亦可選購賀年花卉和物品。

黃大仙區年宵花市今年首設於慈雲山邨中央遊樂場，共佔用兩個球場，放置大量圍欄，供入場分流，場內提供74個濕貨、乾貨攤位，以及兩檔快餐攤位。不過，年宵市場開幕後，似乎不似預期，檔口疏落，人流亦不多。以往該區一向在黃大仙摩士公園舉辦年宵市場，因3號足球場進行工程而關閉，故今年需移師到慈雲山邨中央遊樂場舉辦。