醫健：成視在人：留意家族病史 青光眼可襲兒童

講起青光眼，大家可能都會以為是老年病，事實上小朋友也可能會患上青光眼。兒童的青光眼分為先天性及繼發性，前者與遺傳有關，一般在一歲內病發；後者則與其他眼疾如白內障、眼球創傷、虹膜炎等有關，發病年齡因人而異，而在成年前發病就會歸類為兒童青光眼。

兒童如患上青光眼，眼球會變大，並有畏光、角膜渾濁等病徵，而先天性及繼發性青光眼的症狀相似，一般要醫生作進一步檢查始可判斷。由於小朋友進行全面的眼睛檢查有難度，大多或需要在鎮靜、全身麻醉情況下進行檢查。檢查時，醫生會量度病人眼角膜大小、角膜清澈度、眼壓，以及檢查視神經，去診斷小朋友是否患上青光眼。

多需以手術治療 治療青光眼，單靠藥物的效果未必持久，多數要進行手術。對於先天性青光眼，多會採用前房角切開術，將眼前房排水以降低眼壓，另小梁切除術或青光眼引流器植入術，也可降低眼壓。而繼發性青光眼則會針對不同病因進行治療。

若兒童階段就發現青光眼，宜及早治療，因有機會令小朋友出現弱視等情況。有家族病史者，則應定期檢查眼睛，盡早發現，盡早治療。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯