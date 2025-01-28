2舒適堡相關公司遭頒令清盤

【本報訊】本地連鎖健身中心舒適堡於去年9月宣布暫時全線結業。兩間舒適堡的相關公司其後遭多名債權人入稟呈請清盤，清盤呈請昨一併在高院處理。法官聽取陳詞後，表示兩間公司嚴重資不抵債，頒令兩間公司均清盤，兩星期內頒書面判詞解釋詳細理據。

共涉8名呈請人 高院昨日處理的清盤聆訊，牽涉兩間公司，其中舒適堡美容健美有限公司（Physical Health Centre Hong Kong Limited），7名呈請人包括區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗及任淑玲；另一間為Physical Beauty & Fitness Holdings Limited，呈請人為Tsui Wai Loong Leo。

據臨時清盤人稱，舒適堡分店拖欠業主租金，亦有大額負債，即使變賣美容和健身器材，仍不足以抵銷債務。債權人一方則表示，舒適堡拖欠前員工超過7,400萬元，共374名前員工支持清盤。法官聽取各方陳詞後，表示兩間公司嚴重資不抵債，頒令兩間公司清盤。案件編號：HCCW 627/2024