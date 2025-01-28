遺失載7.6萬人資料磁帶 破產署事發一個月始接報

【本報訊】再有政府部門遺失市民個人資料，破產管理署於上周三（22日）接獲報告，並經調查確認，該署人員於去年12月23日按復原備份程序，經日常運送安排把7盒磁帶由入境事務大樓運送往金鐘道政府合署途中遺失，涉事磁帶載有約7.6萬人的個人資料，目前無證據顯示資料已遭讀取或洩漏。署方已把事件通報有關當局及個人資料私隱專員公署，並就遺失磁帶及延誤通報事件致歉。

運送時出事 未證洩漏 涉事磁帶存放在鎖上的保護盒內，所載資料已採用AES-256技術加密。該項技術是高度安全的加密算法，廣泛應用於政府和軍事用途，並為嚴格監管的行業所採用。經諮詢數字政策辦公室後，破產管理署評估該等磁帶洩露個人資料的風險極低。根據目前調查，並無證據顯示磁帶所載的資料已遭讀取或洩漏。涉事磁帶載有約7.6萬名人士的個人資料，署方正陸續通知相關人士。

破產管理署對事件極為關注，並已採取即時行動，檢視所有運送程序及資料保障措施，並已即時改善有關程序。署方現正同時對涉事人員及事發經過進行徹底調查，包括就延誤向高級管理人員報告遺失磁帶一事作出調查，並會作適當紀律處分。

署方十分重視保障政府財產及個人私隱，並已提醒員工必須遵守部門指引，謹慎處理個人資料。署方亦會檢視所有數據安全方面的指引，並研究採用更安全及高效的備份方式和程序。