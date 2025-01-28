控傳媒機構誹謗 官下令轉區院審 黎智英需付訟費

【本報訊】壹傳媒黎智英於2020年入稟高院控告《大公報》，指該報在同年6月25日的頭版報道對他構成誹謗，故入稟高院要求法庭頒令禁制對方再作相關的報道、刊登道歉啟事，且就誹謗一事作出賠償及加重賠償。黎智英一方早前稱，本案應設陪審團審訊，但被高院法官拒絕，並下令黎需支付30萬元訟費。案件昨再提訊，被告方指案件所涉最高賠償金額只是300萬元內，認為適合轉介至區院審理，黎則反對並認為應留在高院審理，惟高院聆案官萬可宜認為黎的理據無說服力，下令案件交予區院審理，黎需支付訟費。

官指黎說法無說服力 原告是黎智英，被告是大公報（香港）有限公司及其總編輯賈西平，由於賈西平目前不再任總編輯，黎一方早前已對賈中止提控。黎一方昨指本案涉及公益、政客或敏感政治議題，適合在高院審理，但聆案官認為黎的說法無說服力。黎一度要求將案件押後再作商討，但遭聆案官拒絕，並指本案的最高賠償金額只是300萬元內，即在區院的司法管轄範圍內，故交區院處理。

據入稟狀指，《大公報》於2020年6月25日在其頭版刊登題為「亂港頭目謀『着草』路線曝光 收費100萬」的報道，其提及有關黎智英的內容均對他構成誹謗。黎認為該篇報道指他有意棄保潛逃，且有意違反保釋條件擅自離港，認為文章的字句屬惡意中傷並非屬實且構成誹謗，令黎造成名譽損害。黎指《大公報》在沒有作出查證及提出證據下對他作出不實的指控，他曾於2020年7月3日向其發出律師信，要求其收回報道及作出道歉，對方卻回信否認指控且拒絕作出道歉，因此入稟高院控告對方誹謗。案件編號：HCA 1989/2020