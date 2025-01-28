春節經大橋過關料逾90萬人次

客流車流勢創3年新高

港珠澳大橋邊檢站負責人表示，本月14日春運開始截至周一（1月27日），經港珠澳大橋出入境客流、車流分別達到109萬人次和23萬輛次，同比分別增長36%和35%。該邊檢站預測，港珠澳大橋在今年春節假期，出入境最高峰時段將集中在周五年初三至下周日年初五（1月31日至2月2日），屆時單日最高出入境旅客流量預計將達14萬人次，單日最高出入境車輛流量將達2.2萬輛次。