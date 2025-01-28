春節經大橋過關料逾90萬人次
【本報綜合報道】據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站預測，今天除夕至下周二年初七（2月4日）期間，經港珠澳大橋出入境客流將超過90萬人次，車流將超過15萬輛次，今年春節假期將迎來3年來出入境客流車流的新高峰。
客流車流勢創3年新高
港珠澳大橋邊檢站負責人表示，本月14日春運開始截至周一（1月27日），經港珠澳大橋出入境客流、車流分別達到109萬人次和23萬輛次，同比分別增長36%和35%。該邊檢站預測，港珠澳大橋在今年春節假期，出入境最高峰時段將集中在周五年初三至下周日年初五（1月31日至2月2日），屆時單日最高出入境旅客流量預計將達14萬人次，單日最高出入境車輛流量將達2.2萬輛次。
為應對春節期間口岸客流車流高峰，港珠澳大橋邊檢站將通過與港澳出入境管理部門溝通聯繫機制，提前互報出入境客流資訊，提前加開、開足、開滿查驗通道，增設前置引導及人工查驗崗位，投入使用移動查驗模式，最大限度提升通關效率，確保旅客往來順暢。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：