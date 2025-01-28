去年月均截57假難民 遣返2219人

【本報訊】本港假難民問題禍港不絕，入境處處長郭俊峯昨日在記者會上表示，去年月均截獲57名假難民，並遣送2,219名免遣返聲請不獲確立者離港，較2023年上升24%。入境處在去年實施了預先通報乘客資料系統，以阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士來港，並且加快審核免遣返聲請等措施，打擊假難民湧港情況。

對於打擊非華裔偷渡客，郭俊峯指出，去年每月平均截獲57名非華裔非法入境者，較2023年10月高峰期的364名，大幅減少84%；去年實施的預報系統規定航空公司為旅客辦理來港航班的登機手續時，須透過預報系統向入境處傳送來港航班及其乘客的預報資料，並按照預報系統發出的指令允許或不允許某旅客登上來港航班。該預報系統的完全實施將分階段進行，並設約12個月的過渡期。

郭續稱，去年入境處已遣送2,219名免遣返聲請不獲確立者離港，自更新遣送政策實施至去年底，入境處共遣送了4,070名聲請不獲確立者離港，當中314名根據更新政策遣送離港。該處就超過2,700宗免遣返聲請作出決定；而尚待入境處審核的聲請於去年年底約有850宗。在統一審核機制下，超過95%被入境處拒絕的聲請人會就決定提出上訴。而截至去年底，約有750名聲請人提出的上訴

共拘4172黑工513僱主 此外，入境處去年共進行了17,906次反非法勞工行動，拘捕了4,172名非法勞工及513名本地僱主；當中針對打擊非華裔非法勞工的行動，則共拘捕了444名非華裔非法勞工及146名聘用非華裔非法勞工的本地僱主。僱用非法勞工是嚴重罪行。一名洗碗服務公司持牌人因僱用非法勞工於去年2月被法庭定罪並判監19個月。