去年2.98億人次出入境 入境處：回復疫前水平

14萬人才來港獲批 優化評審計分機制 本港去年出入境人次已恢復至疫情前水平，入境事務處處長郭俊峯昨在工作回顧記者會上表示，去年總出入境人次約2.98億人次，較2023年增加41%，其中訪客人次則達至4,450萬，增加約31%。內地訪客佔3,404萬人次，上升27%；其他訪客佔1,046萬，增加約44%。為提升通關效率，該處今年首季會放寬年滿7歲的兒童使用e-道，料將惠及約20萬名兒童，實施日期將稍後公布。

郭俊峯指現時年滿11歲或以上並持有智能身份證的香港居民，可使用e-道服務辦理自助出入境手續。入境處今年首季調整e-道服務的適用年齡，讓年滿7歲、身高已經達至1.1米或以上，並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證於e-道配以容貌識別技術辦理自助出入境手續。他提醒家長，仍要為小朋友帶備有效的特區護照，作為身份證明文件之用，因11歲以下兒童身份證沒有相片，因此如有需要仍靠護照相片核對身份。

今年首季滿7歲兒童可用e-道 入境處位於將軍澳的新總部去年6月正式啟用，郭俊峯指有3,000名同事為市民提供服務。新總部不僅增設了婚姻登記處及出生登記處，還有開放至晚上10時的個人證件服務站，更將簽發身份證的需時由7個工作日縮短至5個工作日。截至去年底，已舉行超過1,300場婚禮。

郭續指，處方就人才入境計劃，當中近14萬宗申請獲批，按年增加約4,000宗。處方將開設新渠道，容許一定數量，年輕、具備相關專業技術資格及經驗的非學位專才申請來港，投身技術工種。處方今年亦會為優才計劃新增機制，邀請頂尖及領軍人才來港發展，以吸納國際高端人才。

另外，入境處於去年11月優化了「綜合計分制」評審準則，以評核問卷取代原有逐項計分方式。高才通則於11月起，合資格大學綜合名單增加13間海內外頂尖院校，綜合名單現時涵蓋合共199間合資格院校。郭續指，高才通計劃下的A類獲批人士首個簽證期限由兩年延長至3年，新措施亦適用於該日期前已獲批的A類人才。

此外，入境處「協助在外香港居民小組」去年共處理了3,302宗求助個案，大部分求助涉及在境外遺失旅行證件、入院或傷亡等。入境處去年至今接獲28宗港人報稱在東南亞國家被禁錮的個案，其中17人已回港，另有一人昨晚回港，郭希望盡快將餘下10名港人盡快帶回港。