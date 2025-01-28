賣豬仔通晒天 及早介入杜絕誘騙

【本報訊】內地演員王星等被擄至緬甸詐騙園區之外，內地人、港人遭誘騙至東南亞國家的事件不絕。仙師就詐騙風波賜予中吉籤「韓文公祭鱷魚」。玄學家拆解指，現時相關詐騙案如籤詩故事一樣，鱷魚為患而傷及人畜。韓愈當地為官後祭天平定，意指形容詐騙情況「已經通晒天」，中、泰官方都關注事件，尤其已損害旅遊業，會加緊處理，事件會被平息。

第69籤「韓文公祭鱷魚」籤詩「忠義存心官十載，年豐民樂惠難忘，鱷魚毒害都能息，禱告長江北海王」。唐代古人韓愈因直言惹怒唐憲宗而被貶官為潮州刺史。當時潮州沿海一帶常有鱷魚為患，傷及人畜。韓愈於是寫了一篇《祭鱷魚文》，向上天虔誠禱告，並勒令鱷魚遷徙。自此中國沿岸再沒有鱷魚出現。

玄學家吳奇雲指出，誘騙港人至海外的情況如故事中的鱷魚為患一樣嚴重，已經不是短期發生的事，不少人已經受害，亦「都通晒天」，政府機構等都注意到事件，亦「官到位」加緊處理，拯救受騙人，相信事件很快會平息。

仍有10豬仔待回港 港府自2024年第二季至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中18人已獲釋，正跟進餘下的10宗個案。至於內地演員王星及模特兒楊澤琪亦在事件曝光後，成功獲釋，但前者透露被剃頭後需練習打字從事電訊詐騙，而中國內地有逾170人被擄至詐騙園區。