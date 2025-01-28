東呼即應：假難民倍數級來犯 治安唔死都有排煩

假難民禍港

【本報訊】龍年假難民繼續作惡多端，「劈友」搶劫做黑工樣樣齊，港府仍為履行聯合國《禁止酷刑公約》，每年燒逾10億元公帑處理他們的免遣返聲請。仙師今年賜予上吉籤「王羲之釣魚」，惟玄學家指籤詩對假難民有利「雙喜臨門」，反指香港今年會有假難民數量倍數級上升，情況無改善之餘更難趕走。仙師另就治安賜中平籤，籤詩揭示今年會出現較多傷人案與高空擲物案「唔死都有排煩」，上半年較差，迫使當局急推新措施應對，但有得必有失。

仙師為假難民一事所賜的第37籤「王羲之釣魚」，籤詩「月夜秋江下釣鰲，魚形恰似四腮鱸，家藏舊釀堪盈斗，與友飛觴盡倒壺」。玄學家吳奇雲一解此籤時便曰「人哋（假難民）好」，籤詩主角王羲之遊湖赤壁時釣魚，一釣便有兩條魚上岸，感到很開心。但他說此籤對應假難民一事，「好開心、好興奮的心情在假難民身上」，對假難民來說可謂「雙喜臨門」，預言假難民數量會倍數級上升，面對的問題及相關開支都更大。

與此同時，仙師為治安賜下第70籤中平籤「塞翁失馬」，籤詩「可比當年一塞翁，雖然失馬半途中，不知禍福真何是，到底方明事始終。」典故出自《淮南子．人間訓》，古時邊塞地區有老翁走失一匹馬，及後尋回，更獲得多一匹馬，但後來其兒子策騎時受傷。一年後胡人入侵，壯丁均被征戰，但老翁之子因有傷患而免被征召，得保性命。

高空擲物傷人問題更多 吳奇雲拆解籤詩指，來年治安首半年會比較差，因於籤詩主角跌倒從高處受傷，象徵高空擲物問題、傷人的問題會更多，亦會多跌傷的情況，明言「唔死都有排煩」；下半年的治安則較佳，皆因當局會針對問題急推新措施應對，但某程度上亦對大眾造成損失，「因禍得福、因福得禍」。