撥亂反正：特朗普給歐洲出的難題

上回講到，美國總統特朗普對實力薄弱、缺乏利用價值的國家和領導人，即使是忠實盟友也絕不客氣，肆意欺凌。因此，對於上台後不久便民望插水、不少民眾高呼要提前大選的英國首相施紀賢，特氏也是予以冷待，與過往美英稱兄道弟的關係大相逕庭。再者，施氏領導的工黨政府立場左傾，與右翼的美國新政府格格不入，特氏的親信馬斯克更多次批評工黨，力捧立場右傾的英國改革黨，完全不給施氏面子。

對於另外兩個歐洲大國德國和法國，前者即將舉行大選，獲馬斯克力撐的極右另類選擇黨預計會取得好成績，在外交以至內政都表現軟弱的總理紹爾茨則落台在即，特朗普自然懶得與對方互動問好。一切都要等下月德國大選結束，內部政治混亂與鬥爭塵埃落定之後，特氏再出手也未遲。

法國國內政治至今仍是一團糟，但總統馬克龍起碼在短期內都不會下台。他極力主張歐洲需要獨立自主，擴軍自強，為美軍撤出歐洲做好準備，某程度正符合特朗普的心意，似乎也多少贏得了特氏的尊重。因他對馬克龍明顯比其他歐洲領導人客氣，最少願意直接向對方講出自己對美歐關係未來發展的看法。

特朗普日前再次公開表示，希望北約內的歐洲諸國，將國防開支由現時佔GDP約2%倍增至5%，以及分擔駐守歐洲的美軍的部分開支，否則他們便會撤離，美國會透過向歐洲進口貨品加徵關稅來補償有關損失。然而眾所周知，歐洲多國現時政局混亂、財赤嚴重、債台高築，還有反戰情緒高漲和右翼勢力抬頭，現政府在此時此刻大幅提高軍費，等同政治自殺，是不可能解答的難題。相對而言，特氏給中俄的出題則簡單易答得多，稍後再談。