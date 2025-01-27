自成一家：節慶盛事 創新不足

香港近年積極發展盛事旅遊，傳統的節慶盛事成為吸引遊客的重點活動。不過日前蛇年年宵市場開鑼，維園人流一般，有本地花商甚至形容生意與以往「冇得比」。某程度上而言，這正好反映香港的節慶活動墨守成規、創新不足，已難以吸引年輕一代遊客。

逛年宵是一年一度的春節活動，港人到年宵市場買花買桔買乾濕貨，年復一年又一年。就連媒體報道年宵活動也是千篇一律，只是探討規模、人流，採訪一、兩個檔主，最後找一群人喊幾句喜慶的祝願語便結束報道。至於其他大型的節慶盛事如搶包山、龍舟競渡、新年倒數，也是港府搞盛事旅遊的重頭戲，予人的感覺同樣是缺乏創新精神。

反觀內地，近年善於將新技術融入傳統節慶，讓人眼前一亮。例如廣州首艘沉浸式國風主題遊船在春節前啟航，將嶺南文化與國潮元素、新派藝術融合，遊客登船後可以360度全景欣賞珠江的美麗風光，還能與NPC（遊戲角色）互動，沉浸式體驗嶺南水上人家的獨特風情。在冬天火爆的哈爾濱旅遊，則以3D投影、激光數字技術，將標誌性建築以投影形式在雪雕上呈現，成為打卡熱點。香港引入的無人機表演，其實是內地早些年玩爛的玩意。

港人在疫後北上消費的熱潮愈演愈烈，令本地消費一沉不起。這種消費流失是結構性的，除了成本高、規模小之類的硬傷，最大的問題是新意欠奉，政府和業界總是抱着香港是中西合璧一句口號來宣傳。如今的內地遊客已不是吳下阿蒙，對此早就審美疲勞。

若香港想要真正吸引遊客，就必須在保持傳統特色的同時，也注重技術創新和體驗升級，讓遊客感受到新鮮感，而不是只停留在行禮如儀的層面。