龍吟虎嘯：對最勇的不收保護費

菲律賓、小馬可斯政府在美國「第一島鏈」盟友中，可說是實力最弱的一個，然而，這兩年它靠美靠得最緊，挑釁中國最烈，上竄下跳，在南海與中國多次發生「動手動腳」、冷兵器交手、艦船互撞的衝突，比美國其他盟友南韓呀、日本呀、澳洲呀都勇猛，令國際視聽包括美國前總統拜登都有些驚訝，不少人懷疑小馬可斯是不是吃錯了藥？

菲律賓與美國打交道很多年，甜酸苦辣，五味雜陳，尤其是美國新舊總統交替、政府換屆，都有可能影響美菲之間的關係。不過，今次小馬可斯政府對拜登和特朗普的交替，似乎不以為意，頗為淡定。特朗普上台前後，對它的各方盟友都不甚友好，認為他們在經濟方面、索取安全保護方面坑了美國，故上台後對他們要加徵關稅，又要加收「保護費」，盟友們嚇得不輕，惟對菲律賓沒說甚麼狠話，看來不會向它「勒索」甚麼。

雖然拜登時期就有研究機構把菲律賓劃為「中等強國」，也即在區域內扮演重要角色的國家，但菲律賓實在不富，榨不出甚麼油水，更何況菲律賓向美軍開放了9個軍事基地，大大強化了美國「第一島鏈」的戰鬥功能，夠意思的啦，那些費用不收也罷，總要區別對待嘛！

小馬可斯對特朗普雖然似乎很放心，但有些態度還是要公開表示出來，畢竟菲律賓緊跟美國反華與中國關係緊張，華府還是要給他多吃定心丸的，好讓他繼續聽從美國與中國對着幹。美國國務卿魯比奧日前與菲律賓外長通電話，老調重彈，攻訐中國在南海行動危險，破壞地區和平與穩定。魯比奧聲稱，美國對菲律賓的「共同防禦」承諾堅如磐石。

小馬可斯對此當然非常愛聽，也很放心。他一直認為，菲律賓在南海問題上那麼「無畏地挑戰中國」，而北京相當克制，反擊有限，那一定是美國撐腰的原因；只要跟定美國，甭管是拜登還是特朗普，他都可以和中國一直鬥下去。