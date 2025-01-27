坦言集：戰和未決

哈馬斯與以色列第二批交換手中人質，哈馬斯交出4名被俘的以色列女兵，換來長期關在以色列牢中的200名判處無期徒刑的巴勒斯坦人，不少是反以戰士，與上一次交換以色列放出的大多屬婦孺不同。這不會是以色列獄中缺被囚的婦孺，而應是哈馬斯談判得利，迫使以色列交出久困獄中的哈馬斯骨幹，他們正好補充在戰爭中哈馬斯損失的中下層領導與老兵。

從換囚時哈馬斯戰士列隊出巡，陣容鼎盛，雖缺重武器，已足以顯示以色列在加薩的種族清洗打不掉哈馬斯。一是戰士及幹部前赴後繼，死去的有人可替代。二是以色列斬首哈馬斯的領導層，也毀不了它的組織，一停火再經換囚便又是一支雄壯隊伍，下一輪戰爭還有力抗戰。三是地氈式的轟炸和攻擊下，哈馬斯還保住人質，顯然加薩地帶還有隱蔽之處，以軍沒法清洗侵佔。地面上的建築毀壞，更掩蓋地下的通道，也因此哈馬斯還有眾多戰士沒有在戰鬥中陣亡，組織結構還保存下來，堪與以色列再戰下去。

相反，以色列損兵折將，經濟大受打擊，雖有美國及西方援助，也難以久戰，種族清洗政策亦不得不休戰整軍。至於在加薩休戰，未必導致政治解決，且以軍同時在西岸佔領區大肆攻擊殺戮，顯示出其不甘心，今次休戰未必可帶來永久停戰。

不過，拜登下台，特朗普上任，美國的戰略不再是延續以至擴大戰爭，烏克蘭如此，加薩和巴勒斯坦亦如此，特朗普不做無利的買賣，也想報復打擊拜登代表的勢力，因此不會完全偏重猶太勢力。在烏克蘭戰爭爭取停戰談判之餘，特朗普亦應該要求以巴停戰，至少是戰爭不打下去，政治解決則可有所等待。

在敍利亞變天之後，哈馬斯應不願堅持戰爭，也門叛軍青年運動則是以牽制以軍為主，但內塔尼亞胡及猶太復國主義會否願意休戰，不勉強戰鬥來達到政治目標？現在不少人認為以色列戰敗屈服，內塔尼亞胡害怕會因此失去政府的控制，猶太復國主義勢力也擔心錯失決戰時機，未必再有如此好的機會來擴大領土、打擊敵人。且看特朗普能否抑制他們，能否用斷絕資助來迫使以色列全面停戰談判。

以色列不同於烏克蘭，未必容易就範，特別是特朗普停給烏克蘭經援軍援，但不停給以色列，顯見差別。以色列不服，特朗普也多會依從。