的士失控自炒 撞歪交通燈柱

【本報訊】昨晨11時許，一輛的士沿洗衣街南行右轉入亞皆老街時，懷疑失控撞向路中一支交通燈柱。交通燈被撞至傾側，的士則車頭損毀，幸事件中無人受傷，意外原因有待調查。據了解，姓劉（60歲）司機稱因閃避小巴肇禍。