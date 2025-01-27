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私家車撼水馬翻側 司機受困傷鼻血流
涉事私家車翻側。
【本報訊】昨日凌晨約零時，一輛白色私家車沿北大嶼山公路往機場方向行駛，至近小蠔灣附近懷疑失控，撞向路旁一列水馬後翻側停於慢線，途經駕駛人士懷疑司機被困車內，於是代為報案。消防到場將姓李（42歲）男司機救出，他撞傷鼻子流血，經救護員治理後拒絕送院。警員正調查意外經過及起因。
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