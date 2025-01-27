烈燄吞噬 狂牛Tesla報廢

燒剩8個車轆 未知責任誰屬 清水灣在昨日深宵有車輛起火，兩輛相鄰停泊的外號狂牛林寶堅尼跑車和Tesla電動車陷入火海，驚動現場一帶的住戶報案。消防趕至撲救，迅速救熄大火，但兩車均付之一炬，附近一輛平治房車亦被波及受損。消防檢視火場後，暫時未能斷定火警成因，但初步相信不涉及電動車充電問題。另外，昨晨有保時捷私家車懷疑於行駛時失控，意外衝入一屋苑大廈，撼爛大堂玻璃及撞跌雜物，造成兩人受傷。

昨日凌晨約4時，清水灣茅莆路附近多名住戶報案，指停泊於村內的一輛林寶堅尼跑車和一輛Tesla Model X電動車起火，火勢猛烈。消防趕抵現場，發現火場面積大約5米乘4米，即時派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，大約12分鐘後將火救熄。事件中無人受傷，毋須疏散。

大火雖被撲滅，惟兩車均已嚴重焚毀，幾乎燒剩4個轆，車位上蓋的鋅鐵簷篷亦燒至變形及熏黑。此外，火勢亦波及泊於一個車位外的平治房車，導致其左車身損毀，尾指揮燈罩燒熔。擁有涉事林寶堅尼和Tesla的姓葉（40歲）男子，以及60歲平治車主，事後偕同兩名男女親友到場了解。

保時捷衝入豪宅大堂釀2傷 據了解，消防在現場發現由葉男安裝、以供其Tesla充電的配電箱，但他事發時並無為座駕充電；據悉，中電人員檢查後，確認配電箱無電，未能證實它是引發火警的元兇。消防經調查，初步相信火警無可疑，但確實成因仍待進一步調查。

此外，昨晨9時許，一輛保時捷私家車駛入西九龍柯士甸道西9號一豪宅屋苑的迴旋處時，懷疑失控衝入三座地下大堂，撞碎門口的落地玻璃，以及掃冧大堂內一批雜物。姓蘇（58歲）男保安走避不及，遭倒塌雜物壓傷腳及腰部，另一名姓林（60歲）男途人則於閃避時扭傷腰，兩人其後由救護車送往廣華醫院治理。私家車上無人受傷，姓陳（72歲）男司機在場助查意外原因。