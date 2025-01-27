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跑馬地住宅遇竊 失3萬現金

藍塘苑一單位遭匪徒爆竊。（馬竟峯攝） 藍塘苑一單位遭匪徒爆竊。（馬竟峯攝）
藍塘苑一單位遭匪徒爆竊。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨7時許，跑馬地藍塘道111號藍塘苑一名姓謝（75歲）女住戶報案，指其單位有窗戶被撬毀，家中有搜掠痕迹，懷疑有賊人潛入爆竊。警員接報到場調查，並與報案人點算屋內財物，初步相信約3萬元現金不見了。賊人懷疑由屋苑後山位置爬窗潛入，先後搜掠廚房及客廳，案件列作「爆竊」跟進。
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