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撬夾公仔機 笨賊偷板腦吉盒

夾公仔機玻璃門被撬開。（馬竟峯攝） 夾公仔機玻璃門被撬開。（馬竟峯攝）
夾公仔機玻璃門被撬開。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨9時許，北角書局街28號國賓商場地庫一間夾公仔機店舖職員報案，指翻看閉路電視時，發現一名男子撬開其中一部夾公仔機玻璃門，偷走機內一個平板電腦包裝盒。警員到場了解，得悉失竊包裝盒只作陳列用途，機主幸無損失貴重財物。案件初步列作「爆竊」，暫未有人被捕。
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