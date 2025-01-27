禁錮案7男女落網 5人今提堂

【本報訊】執法部門於上周三接報，指一名40歲女子在油麻地文匯街文華樓一劏房內暈倒。該名女子昏迷被送往廣華醫院治理，身體有多處瘀傷，其後被證實死亡。經初步調查，相信該名女子由去年12月下旬起被人非法禁錮在該單位內。

女死者疑染不良嗜好 欠債12萬

警員接手調查後，於上周四在牛頭角、長洲、元朗各區拘捕3名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎29至41歲。5名被捕人各被暫控一項非法禁錮罪，將於今日在九龍城裁判法院提堂。另外，警員亦於上周四拘捕一名36歲本地男子及一名37歲本地女子，涉嫌協助罪犯。兩名被捕人已獲准保釋候查，須於2月下旬報到。據了解，事主經解剖後，確定非因外力或襲擊直接造成死亡，而她亦有吸食毒品紀錄。現階段有待進一步毒理分析等檢驗以確定死因。