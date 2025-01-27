大廈外小便遇住客 缺德男邊屙邊反拍

不滿被攝罪證 網民譏諷不停 隨地小便乞人憎！有市民在社交平台發出一篇聲討貼文，怒轟一名缺乏公德心的男子，竟然大庭廣眾下拉開褲鏈，在土瓜灣一幢大廈的樓梯出入口小便。缺德男的所作所為既損衞生又礙觀瞻，有住戶落樓目睹他「盡情解放」，於是用手機拍攝其劣行；但對方依然故我，一邊解決三急，一邊堂而皇之地舉機反拍，任由散發惡臭的尿液四溢。該篇貼文附上缺德男的照片，引起不少網民評頭品足，有人譏諷男子肝腎不佳，亦有留言笑指他「臨危不亂」，對其門前小便嗤之以鼻。

昨日凌晨時分，網上瘋傳一名男子公然小解的貼文，並附上兩張相片。據悉，事發地點為北帝街28至28A一幢大廈，相中見到一名蓄短髮、戴上黑框眼鏡、身穿深藍色上衣、牛仔褲及穿上白色布鞋的男子，站在大廈近出入口梯間，他左手持手機，右手放於下體位置，並有一條懷疑「尿柱」奔流直下。

正當男子「大解放」之際，懷疑有住客落樓目擊，即時用手機拍下「罪證」。惟缺德男似乎未有羞恥之心，邊屙邊用手機反拍住客；與此同時，有一名男途人途經上址，察覺缺德男不顧他人「就地解決」，不禁為之側目。至於上述事件的發生時間及後續事態，發文者則未有交代。

貼文發出不夠一個小時，已有逾百名網民留言狂插：「仲好意思影返（番）人轉頭，行為咁天龍人嘅？」、「正人渣」、「畜牲！」，亦有網民揶揄「又咁大肚腩，肝腎唔謊（慌）好得去邊，重要+（加）埋細兜，所以佢咪成日急屎囉。」，有人笑謔「四眼男」「呢啲先叫臨危不亂」、「飲咗酒梗係咁㗎啦～日本好興架（㗎）」、「掛住鬥影就嚟痾（屙）落鞋度。」、「有晒面孔，足以發揚光大成為名人：尿事如神」。

葵涌露鳥男落網 另外，執法部門於上周四（23日）接獲報案，指在上周三早上約7時半及傍晚約6時半，有人在葵涌和宜合道近梨木樹邨附近，分別向兩名俱為13歲的女童作出露體行為。警員經調查及分析後，前日於梨木樹邨拘捕一名姓劉（23歲）男子，涉嫌「破壞公眾體統」，他已被扣留調查。