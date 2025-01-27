8萬元單車鎖路邊 貪心漢整輛抬走

【本報訊】前日接近中午12時半，執法部門接獲一名姓梁（31歲）女子報案，表示在較早時分將一輛約值8.5萬元的紫色單車，鎖好停泊於旺角塘尾道197號對開，惟她及後折返時，赫見該輛單車不翼而飛，懷疑被人偷走。

警員接報到場，向事主了解情況及翻查附近的閉路電視影片後，將案件列作「盜竊」跟進，正追緝一名年約40至50歲、身高約5呎10吋，案發時身穿運動外套及波鞋的男子歸案。

天眼直擊案發經過 網上流傳一段攝下盜竊過程的「天眼」片段，顯示事發時間為當日中午約12時07分，當時有一名男子站在上址路邊，津津有味地品嘗手中兩串小食，雙眼則飄向停泊在跌打舖門外的單車，似乎有所圖謀。他細看良久，終於「付諸行動」，伸手將單車移近自己，再轉半圈將車頭方向180度掉轉。由於單車前輪上鎖，男子無法將之推走或騎走，索性抬起整輛單車，再徒步往荔枝角道方向逃去。

遇竊事主在網上發文呼籲：「請大家幫幫手留意偷車，分享出去謝謝大家」。有網民直斥賊人「貪心到咁？」另有「識貨」者知道單車價值不菲，表示「嘩呢部貴嘢啊呢部」，建議事主「去鴨寮街兜吓，通常都係嗰邊賣錢，好多偷車」。