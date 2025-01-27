凍住過年 今日年廿八低見10℃

【本報訊】農曆新年將至，近日卻氣溫驟降且有雨，市民過年期間要做好保暖。天文台昨早11時發出寒冷天氣警告，預計今明兩天更冷，其中今日市區氣溫攝氏10度，打鼓嶺更低見6度。直到大年初一（29日）溫度才逐步回升，本周中後期有幾陣驟雨，早晚仍然清涼。

初二三有微雨 氣溫稍回暖 一股強烈冬季季候風會在未來一兩日影響華南沿岸地區，天文台預料該區天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。根據分區天氣預報，今早7時至8時，全港氣溫均低於攝氏11度，其中上水、大埔、沙田、將軍澳及石崗為攝氏8度，而打鼓嶺只有攝氏6度。

展望未來幾日天氣，明日年廿九早上寒冷，新界部分地區及高地嚴寒。氣溫介乎攝氏12至18度，大致天晴及非常乾燥。年初一早上仍然寒冷，氣溫介乎攝氏13至18度。隨着季候風被偏東氣流取代，年初二及初三（30日及31日）則風勢頗大，有一兩陣微雨，氣溫略升介乎攝氏15至20度。

民政事務總署昨日已開放共18間臨時避寒中心，供有需要市民避寒，中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。勞工處提醒僱主，寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施。僱員要穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。