禁擅帶蘭花返港 可罰千萬囚10年

【本報訊】臨近歲晚，不少市民北上辦年貨、買年花。有議員提醒，如沒官方發出的許可證，攜帶蘭花回港可被判罰款1,000萬元及監禁10年。他建議入境部門在口岸當眼處張貼海報告示並設立棄置區，同時市民需要留意攜帶的手信是否符合有關入境法例。

漁農界議員何俊賢日前在社交平台上載短片，提醒市民野生蘭花是國家重點保護野生植物，無論是甚麼品種、是否野生、是否自用，在沒持有官方發出的許可證下，均不可以將蘭花帶回港。他指假如被定罪，除了相關物品會被沒收，最高更可被判罰款1,000萬港元及監禁10年。

他又指部分市民或以為在市場上買賣的蘭花和其他蘭花一樣可以入境，因此建議入境部門在口岸當眼處張貼海報告示並設立棄置區，方便市民觸法時、在過關前自行處理。他又提醒到外地旅遊的市民，在回港時需要留意攜帶的手信是否符合有關入境法例，避免誤墮法網及引來不必要的麻煩。

須獲漁護署簽發許可證 相關部門早前亦提醒，生肉、生蛋、蘭花及花旗參等貨物，均禁止攜帶入境香港，水果則沒有限制。市民如果想攜帶瀕危物種入境，必須先取得漁農自然護理署簽發的許可證。