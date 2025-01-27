署方稱外企看好香港 去年539公司落戶

【本報訊】本港經濟復甦步伐緩慢，政府要搶人才、搶企業。投資推廣署署長劉凱旋指基於地緣政治、中美角力等因素，外界有人唱衰香港不出奇，大家都是各為其主，維護自己國家的貿易政策，雖然港人對香港市場看法負面，但外國企業看好香港，認為全球經濟正在恢復，戰爭持續及燃油價格高企，但亞洲及大中華地區的經濟增長仍較全球高，吸引外商落戶香港。

劉凱旋昨出席一個電台節目時表示，去年招商引資的成績可以接受，外商對香港營商環境有信心，去年共引入539間公司來港，當中半數是來自內地，其餘順序是美國、法國、英國和新加坡，不只內地來港企業數目增長，來自其他國家的企業數目亦有增長，去年亦有逾4,600多間初創企業落戶來港，主要是醫療健康及可持續綠色發展；落戶香港的企業主要是從事創新科技、金融、家族辦公室、旅遊及款待、專業服務及綠色產業等。

她指初創企業需要資金發展，香港有融資平台，能供企業上市，加上香港聯通世界，能協助企業出海，對初創企業有吸引力。

招商引資觀念要有突破 她續稱，未來的招商引資觀念要有突破，不單只鼓勵海外企業來香港開設公司，同時要為他們提供人才和資金匹配服務，該署會更積極「走出來」向海外推銷香港。她又指不少企業會以香港作為試點，然後發展國際市場，本港可以為這些企業提供多種配套服務，例如協助落戶香港的企業在港設立財資管理中心，在香港管理他們從世界各地賺取的資金，甚至進一步在香港成立家族辦公室，讓這些企業明白來港投資可以達到「一雞幾味」的效果。