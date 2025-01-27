蓮麻坑村紅花嶺行山客急增 交通配套不足

【本報訊】政府日前開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要求，以便利市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園。有議員引述導賞員指行山人流起碼多30%，但認為政府要加強交通配套及調整村內公共設施，甚至有議員希望當局繼續審視進一步開放該路段的可能性，包括讓旅遊巴進入，便利業界打造產品。

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的議員陳月明日前與友人到蓮麻坑村、紅花嶺郊野公園及鉛礦洞。上山途中，巧遇到當地體驗考察旅遊界議員姚柏良。陳指郊野徑一共900級樓梯直上碉堡，初初小徑被樹木包圍，愈往上走沿途風景更漂亮，有種撥開迷霧見月明的感覺，可以遠眺到深圳的高樓大廈，是一條美麗的風景線，亦不難發現白虎山蓮麻坑一帶已經發生文體旅效應。

現場所見，她指不少本港以及深圳行山客看到開放消息後，第二日就專程來北區或過關搭小巴來行山，政府設立了路牌指示遊客，亦安排了導賞員講解，導賞員指行山人流起碼多三成，但在山下看到不少行山人士來和等車走，村內公廁設施亦有損壞，相關配套需要進行調整。

倡周邊發展更多旅遊項目 她引述導賞員介紹礦洞的歷史，其中蓮麻坑村的葉氏有不少抗日英雄事迹，具有紅色歷史文化價值。現場看到政府的工程，正在完善相關安全和導賞配套設施。她指日前立法會發展事務委員會討論區內發展，白虎山紅花嶺一帶暫納入產業發展，她亦已經提醒局方不能忽視這裏的文體旅效應，應該為白虎山紅花嶺一帶預留規劃彈性。

蓮麻坑路目前是唯一前往紅花嶺郊野公園的車路，陳月明指沿途非禁區路段亦已經有一些文旅項目，開始經營的有聲色。客觀而言，周邊是應該發展更多的旅遊項目，例如民宿、餐廳，互相結合成為一個更大的自然、文化旅遊區。

姚柏良相信這是開放禁區的第一步，希望當局可以繼續審視進一步開放該路段的可能性，包括讓旅遊巴進入，便利業界打造產品。