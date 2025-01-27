墮電梯槽工傷撤控 律政司：不確保合理機會定罪

【本報訊】觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓於2023年4月25日發生奪命工業意外。一名清潔工人當日懷疑由電梯槽墮下，當場死亡，涉事人士、僱主和物業管理公司原被控違反《職業安全及健康條例》，惟本月初律政司因「證據不足」撤控，死者家屬及工業傷亡權益會日前向律政司發公開信，指對撤控感到詫異和不忿。律政司昨回覆傳媒查詢時指出，如果個別案件情況有變，在重新應用檢控驗證標準，分析向法庭提供的證據後，如顯示不再足以確保有合理機會定罪，就應停止檢控。

律政司表示，根據《檢控守則》檢控人員有責任持續覆核已展開的檢控工作，就每宗案件作出檢控與否決定時，必須審慎按《守則》行事，並以「控方必須在法律上有充分可靠的證據支持檢控」為基本原則，以及「根據證據必須有合理機會達致定罪」為驗證標準。

死者家屬工會感失望 對於律政司的回應，死者家屬及工業傷亡權益會均稱感到無奈和失望，並追問「如證人不收傳票、不出庭是否就沒有其他方法可做？」以及即使沒有證人，是否仍能透過其他工作人員、公司文件得知公司在工作流程安排上、安全培訓上、誰應管有消防電梯門鑰匙等問題。