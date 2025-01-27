$2搭車庫房重擔 66%人倡優惠設限

政黨籲撤過境巴優惠 促巴士落實分段收費 在龐大財赤下，社會上有聲音認為應該調整長者兩元乘車優惠。有政黨昨公布的調查結果顯示，67.5%受訪者對政策傾向感到滿意，但假如將受惠年齡由現時60歲或以上人士，回復至65歲或以上人士，只有56.2%受訪者傾向同意、36.6%反對，約有11%的受訪者轉為不同意。調查結果又指出，66.1%受訪者認為應該就優惠設限制。

該政黨在去年12月至今年1月初，透過電話訪問了943位市民。除得出上述的調查結果外，73.4%受訪者傾向認為長者乘車優惠對長者投入經濟和社會有幫助。

該黨的交通政策發言人莊榮輝表示，市民明白政府有「財政困難」，調查中提出限制優惠使用次數只是其中一種方式，至於設定金額上限是否更公平則有待討論，同時政府亦可以從八達通了解市民乘車習慣。

他又認為長車短搭是需要盡快處理的問題，批評巴士公司20多年來仍未落實分段收費是「責無旁貸」；同時應該和地鐵看齊，離境路線的車費補貼。

該政黨主席羅健熙則認為取消口岸或過境巴士的優惠，不是「不要得的事」，否則只是資助市民過境消費。被問到會否因應調查結果而給予政府建議，他說現時很多數據只有政府掌握，但不向公眾公布，因此社會難以討論。

羅指問卷反映市民反應不是「災難性」，但是問卷問題不能涵蓋現時市面對政策的各種方案，但是可見市民不希望政策是「冇掩雞籠」。他們指設計問卷是沒有預計結果，調查結果和既有印象有反彈，但沒有太大差異，強調沒有前設要反對政府的改革。

減薪節流 冀高官身先士卒 被問到如何看待要求公務員及問責官員減薪，以及會否就政府財政方針約見財金官員，羅指會發出邀請，又認為政府需要節流的時候必定有人受影響，認為政府應該「身先士卒」，以及避免「站着說話不腰痛」及「肥上瘦下」的觀感，但具體詳情會在農曆新年後公布。