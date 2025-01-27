醫健：藥到病除：眼瞼水腫鼻塞 或患叢集性頭痛

頭痛看似是一種小病，可以用止痛藥紓緩症狀。然而，如果你的頭痛發作頻密到難以忍受的話，並影響日常生活，那麼你便要求醫，因為你可能患上叢集性頭痛。

叢集性頭痛是一種劇烈的頭痛，成因仍然不明。患者只會在頭部的一側感到疼痛，尤其是眼睛周圍。患者可能還會在疼痛區域周圍出現症狀，如眼瞼出現水腫、鼻塞和面部出汗。這種疼痛可能持續約15至180分鐘。叢集性頭痛可進一步分為陣發性和慢性兩種。如果患者的叢集性頭痛持續超過一年而沒有緩解，或者症狀緩和期少於3個月，那麼它屬於慢性叢發性頭痛。否則，它屬於陣發性叢發性頭痛。

吸純氧僅能緩解症狀 在香港，要短期內治療叢集性頭痛，患者可以使用面罩在家內吸入純氧，疼痛將在15至20分鐘內緩解。雖然吸入純氧沒有副作用，但它只能緩解症狀，頭痛可能會復發。因此，患者可以選擇服用藥物來預防叢集性頭痛發作。維拉帕米 （Verapamil）是預防叢集性頭痛的第一線口服處方藥物，一般需幾星期才見效。如果叢集性頭痛無法以維拉帕米預防的話，則可以選擇服用鋰劑（Lithium）或潑尼松龍（Prednisolone）作為第二線口服處方藥物。

最近，Galcanezumab可用於預防間歇性慢性頭痛。它是一種生物製劑，可以阻斷降鈣素基因相關肽（CGRP）受體，從而抑制來自三叉神經的疼痛信號。患者每月只需皮下注射一次該藥物，便可以減低叢集性頭痛發作的機會。雖然此藥便利叢集性頭痛患者，但長期安全數據尚未確立。因此，如果患者希望服用此藥物，請諮詢醫生或藥劑師。

香港醫院藥劑師學會

藥物教育資源中心