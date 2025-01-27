揀飲擇食勤運動 逆轉糖尿病前期

【本報訊】糖尿病前期（俗稱血糖踩界）是指血糖高於正常範圍，卻未達到可診斷為糖尿病的水平。若血糖持續偏高而沒有管理，便有機會發展成糖尿病。科學實證，透過改善生活模式及控制體重，可有效地逆轉糖尿病前期狀況，大大減低糖尿病發病風險。有營養師指進食過量糖分也會影響血糖水平，建議限制添加糖分的攝取；而超重或肥胖人士亦需多做運動減磅，把握黃金時機防糖尿。

減原有體重5%可降風險 基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，過重或肥胖的糖尿病前期人士減掉原有體重的5%至7%，有助改善血糖水平。均衡、三低一高飲食（即低糖、低脂、低鹽、高纖）；減少進食高脂肪食物，例如油炸食物、酥皮包點、炒飯或炒麵、零食等，選瘦肉、魚肉代替腩肉和肥肉，進食去皮禽肉等，有助控制熱量攝取和管理體重。

升糖指數是用來量度進食各類含碳水化合物的食物後，該食物對血糖上升的影響數值。升糖指數低的食物對血糖升幅影響比較少，除了有利血糖控制，也有助增加飽足感覺從而控制食量。

較低升糖指數的食物多數是高纖維和蛋白質較豐富的食物，亦建議每餐進食高纖維蔬菜或菇菌類及適量含優質蛋白質的瘦肉、蛋或魚類等，有助降低餐膳的升糖幅度。