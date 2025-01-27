遏濫用公屋 房會：迄慳70億建造成本

【本報訊】政府近年大力打擊濫用公屋，房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，市民若將公屋分租或作商業用途均會構成嚴重濫用個案，現屆政府由2022年起已經收回7,000個被濫用的單位，形容情況令人鼓舞。她又指推出「舉報濫用公屋獎」不是鼓勵「篤灰」，強調嚴重濫用個案中，大部分戶主將公屋用於謀利，不在單位內居住。

黃碧如昨在電台節目中指出，房委會過去一年打擊濫用公屋的成效不俗，自今屆政府上任以來收回約7,000個單位，以現今一個單位約100萬建造成本計算，即收回約70億元公共資源。

至於房委會早前建議將部分行為列為「濫用公屋」罪行，她解釋，指現時房屋署對部分嚴重濫用個案執法範圍有限，因該類個案未涉及虛假陳述、拒絕提供資料、資助出售房屋及妨礙獲授權人員執法，僅可據租約條款發出遷出通知書，故建議更新房屋條例，將嚴重濫用個案列明為構成罪行。

分租商業用途均屬嚴重個案 她又稱，嚴重濫用個案可以兩方面判斷，首先為市民將單位分租出去，讓未獲受權人士在該處所居住，及或有金錢利益；第二種為將單位用作商業用途，該類情況均會構成嚴重濫用個案。就公私營房屋比例由現時7比3將轉為6比4，她認為是次調節合適，因綠表人士亦或有其他家庭成員有住房需要，他們會屬於白表人士。