筲箕灣九龍城社區客廳 年中啟用

【本報訊】不少低收入家庭居於劏房，空間狹少且環境惡劣，而「社區客廳」則有助紓緩劏房戶的生活壓力。政府今年將增設至少3個「社區客廳」，當中兩個項目由關愛基金撥款支持，分別位於東區筲箕灣和九龍城高山道，預料今年中開始運作。

簡屋第二期申請將公布 在簡約公屋方面，政府昨日在社交平台貼文，指位於元朗攸壆路的簡約公屋將於今年第一季落成入伙，政府很快會公布簡約公屋第二期申請，又強調矢志解決基層住屋問題，以實際行動協助弱勢家庭住有所居、居有所安。多名政府官員於上周六（25日）到訪紅磡「社區客廳」，與職訓局中華廚藝學院和國際廚藝學院學生，以及基層家庭攜手準備傳統「九缽」盆菜和湯圓，享用團年飯。

政府指有基層家庭反映「社區客廳」如同為他們增添一個「家」，提供共享廚房、洗衣房和浴室等設施，以及學生功課輔導等社區支援服務，提升生活質素，擴闊社交網絡；不少家庭已經或正計劃申請「簡約公屋」，政府鼓勵這些家庭把握機會及早申請，早日享用更舒適的空間。