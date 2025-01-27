市建局5重建項目排序 規模細優先考慮

總收購涉300億元 現金流緊絀需計算 市建局行政總監韋志成於昨日發表網誌，指目前經濟環境和樓市狀況，對市建局的財務穩健帶來不少挑戰。連同去年4月已展開收購工作的九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃，市建局在未來數年，合共有5個已獲政府批准的重建項目需進行收購工作，預計涉及總收購開支約300億元。

市建局本月推出全新的「項目發展促進服務」，於展開重建項目招標程序前，讓發展商盡早獲得項目相關資訊。局方亦加強雙方的溝通，如收集意見及解答問題，讓發展商對項目入標前有充分了解及更多時間準備，提升招標成功率，補充市建局的現金流。

市建局指，現時在業務計劃內已啟動而仍未開展收購程序的重建項目，涉及的業權份數由70多個至800多個，在現金流緊絀及未來經濟未明朗的前提下，局方會先考慮收購規模相對較細、不涉及動用高昂收購金額的重建項目，展開收購。在衡量現金流狀況的前提下，局方無疑會傾向考慮那些收購進程較快、盡早能取得政府批出地契以進行招標的項目向其提出收購建議。

包括浙江街公務員合作社項目 市建局又指，明白現時居住於項目範圍內的居民，期盼盡早收購另覓較佳居所，並改善生活環境。局方亦將不時檢視已開展項目不同階段的進程並作適時調整，維持財務穩健，履行市區更新的任務，照顧舊區不同居民的需要。

市建局現時共有4個早前已獲政府批准，但仍未展開收購的重建項目，包括皇后大道西/桂香街發展項目、土瓜灣靠背壟道/浙江街的公務員建屋合作社項目、明倫街/馬頭角道發展計劃和土瓜灣道/馬頭角道發展計劃。桂香街項目因受司法程序影響而未能展開收購；而最後一個屬工業樓宇的收購，市建局需另訂方案處理。餘下項目，市建局團隊在釐定收購時間時，需綜合上述考慮因素，審視項目特性才作決定。