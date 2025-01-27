六合彩新春金多寶 15 10 43 48最旺

【本報訊】蛇年六合彩新春金多寶攪珠將於年初五（2月2日）舉行，金多寶規模將刷新紀錄，達1.5億元，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.88億元。這期攪珠為歷來最大規模的新春金多寶，亦是史上最高額的六合彩頭獎彩金。

一注獨中 隨時捧走1.88億

馬會公報最新攪珠數字統計，指由六合彩於2002年發展至49個號碼開始，至今經歷22次新春攪珠，當中最幸運的號碼是「15」號，包括特別號碼一共開出7次，其次是「10」號、「43」號及「48」號，均開出6次。而根據過往攪珠結果的統計，有四成被攪出的號碼是藍色號碼球，而紅色及綠色則分別有33%及27%。