萬人湧入維園行年宵 花檔料營業額升五成

【本報訊】逛維園年宵是市民過年前的「重頭戲」。昨日是維園年宵開始以來首個周日，雖然早上下雨天公不作美，但下午時分停雨後有不少市民陸續到場。有市民特地帶同狗狗來感受氣氛；也有一家大細由沙田區遠道而來維園逛年宵，豪使逾千元；有花檔檔主稱今年人流暢旺，生意興隆，預期營業額比去年升約50%。

蛇來運轉 小狗也打卡 記者昨午到維園視察，銅鑼灣方向入口於入場前已人頭湧湧，目測入場人數有約萬人。在乾貨區，不少攤檔叫賣聲此起彼落、落力推銷，大部分賣蛇形玩偶的攤檔都極受市民歡迎，收錢收到手軟；濕貨區方面，蘭花繼續成為今年人氣之選，更有攤檔設計近日人氣動畫「chiikawa」的公仔造型菊花，成為大熱商品。

許小姐和母親特地帶同小狗到場，她稱難得周日放假，帶狗仔來年宵花市感受氣氛，並打算在熟食攤檔品嘗各類美食，認為價錢與去年分別不大，花費約200元以內。她又指會逛逛乾貨區，看看有沒有適合狗仔的用品或食品，希望蛇年世界和平。

有專售蘭花的攤檔負責人楊女士表示，今年生意比去年增加約50%，人流極旺，也有很多熟客購買，氣氛也更好。其中最受歡迎的是黃色蘭花，她稱客人覺得黃色「旺啲好意頭」，有「發財」意思，故成大熱之選。今年價格也與去年差不多，入貨沒有特別多，但近兩日人流大增令生意很暢旺。

今年也不乏中學生在年宵擺檔，黃老師指其學校已非首次參與年宵，今年學生繼續舉辦年宵攤位活動。李同學則指今年生意不俗，「我哋主要多product（貨品）畀學校，對外變相得條蛇（公仔），但呢條蛇都好賣得！」