流感疫襲拜早年 中招童恐腦病變

留意高燒抽筋疊加 24小時急惡化 近期流感肆虐，染病幼童大增。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨日在電台節目表示，不少亞洲國家及地區均爆發流感，農曆新年期間氣溫下降，市民拜年或外遊，擔心新春假後情況會更嚴重。他又指不敢預計今個流感季節持續至何時，或如同去年般較長時間維持。

近日兒童感染呼吸道合胞病毒個案增加，若出現合併感染，即病毒加上細菌，病情會更加嚴重，一旦併發腦病變，病情會在24小時內急劇轉差，即使接受治療亦未必可以完全康復，可能會出現腦部損害。最近有3名感染流感的兒童，病況發展成重症，當中兩人出現腦病變情況，均未有接種流感疫苗。關日華提醒，家長可以觀察子女感染流感病徵，尤其是抽筋、呼吸困難及持續高燒等腦病變徵兆，若出現上述病徵，需盡快求醫。

新春後疫情憂更嚴重 關強調接種疫苗可預防大部分流感重症、入院及死亡個案，麻疹及人類乳頭瘤病毒（HPV）亦都可透過疫苗預防，已接種的患者一般留院一日至兩日已可出院。他呼籲家長相信科學證據，勿受坊間消息影響，盡早帶小朋友接種疫苗，業界亦可鼓勵求診者接種疫苗。關續指，擔心新春假期後流感爆發會更嚴重，不敢預計今個流感季節會持續到何時，或如同去年般較長時間維持。

關又表示，現時每日都有感染新冠後入院的個案，有小朋友併發如嘶吼症等，新冠疫情仍未完全消失，不斷在附近傳播，並呼籲市民尤其是長者及長期病患盡快接種新冠疫苗，如距離上一針已超過6個月應盡快補針。

坊間快測工具未必準 另外，有家長以坊間自行購買流感病毒快測工具，檢測時得到陰性結果，但到醫院檢驗則呈陽性。關建議家長購買信譽較好的快測工具，亦要留意子女的情況，他指出兒童患者可以在24小時至48小時內惡化，即使本身健康良好也可能短時間內轉差，家長如果留意到子女神志有異樣、不願進食，需要提高警覺，避免延誤診治。至於呼吸道合胞病毒未有疫苗預防，主要經接觸傳染，他提醒市民注意個人衞生，經常清潔雙手及日常用品。