港鐵多條鐵路明日通宵服務

【本報訊】農曆新年將至，公共交通營辦商在農曆新年期間亦會加強有關服務。當中港鐵部分線路已於上周五（1月24日）起加強服務，明日年廿九，全港大部分地鐵路線都將提供通宵服務，同時跨境交通亦會增加服務。

鐵路服務方面，年廿五至年初七（1月24日至2月4日），港島綫、荃灣綫、東鐵綫、南港島綫及迪士尼綫都會加強列車服務。明日所有本地鐵路線（不包括東鐵綫來往上水至羅湖，以及落馬洲站車程、機場快綫與迪士尼綫）及輕鐵7條路線將提供通宵服務。年初一（1月29日）機場快綫將提早投入服務；年初二（1月30日）7條鐵路線將加密班次配合市民和遊客觀賞煙花；年初三（1月31日）機場快綫尾班車將延遲開出。

跨境金巴皇巴增班次 跨境交通運輸方面，將增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，同時還會增發跨境直通巴士配額。年初一至年初三凌晨期間，港鐵上水站設有特別加強巴士服務（九巴第N73號線），在東鐵綫前往羅湖站的服務結束後，接載乘客轉乘皇巴，經24小時通關的落馬洲／皇崗口岸前往內地。