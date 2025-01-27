貴5成照走 離港喘息解千愁 度歲蜂擁外遊

經濟低谷未回暖 及時行樂「玩咗先算」 本港經濟復甦疲弱，港人對前景難免感到灰暗，臨近新春，不少人自製長假期外遊散心，及時行樂「玩咗先算」。近日市民蜂擁外遊，機場離境大堂人頭湧湧，有市民指只有新年才能放長假，加上小朋友放寒假，即使機票酒店等貴平時近五成也照出遊。剛過去的周五及周六（24日及25日），已有逾11萬港人經機場出境，超越去年同為周五及周六的年廿九及年初一的出境人數。旅遊業指今年新春檔期，日本及內地中短途遊最為「火爆」，又指內地不少城市均舉辦新春節目，認為本地業界需提升服務質素，才能留住港人。

本報記者昨晨約10時在機場視察，離境大堂人流不俗，有部分熱門旅遊勝地的航班登機櫃位已大排長龍，亦有不少海外旅客準備回程，目測排隊需時約半個鐘至一小時。離境位置不少旅客排隊等候，就連人臉識別系統通道也要排隊。其中鍾氏一家計劃去日本大阪6天，鍾小朋友表示十分開心，最想去環球影城，又稱不擔心新年去旅行無利是𢭃，因為「去玩開心好多」。鍾先生亦指新春檔期機票酒店比平常貴近五成，花費約1.5萬元，若連當地使費估計要花費數萬元。他指近期日匯便宜，是其中一個吸引他們去日本旅行的原因，目前只兌約5萬日圓，之後或會再花更多。

陳先生與妹妹及母親一行3人計劃到泰國曼谷遊玩，他指共花約一萬多元訂機票酒店，比平時貴些少，不過由於家人想在新年期間外遊，故也選擇旺季出發，並說：「短短地玩5日都接受到，OK嘅。」梁太與小朋友二人一同報首爾5日旅行團，她指公司只有新年才會放兩周假，故和女兒一同去首爾滑雪，暫時兌了一萬元。她又指，此團是親子團，會和女兒一起去樂高樂園、摘士多啤梨和看動物園等，大概大年初二（30日）夜機回港。

2日共逾11萬港人經機場離境 此外，郭女士一家特地由廣州來港乘飛機前往日本，她稱計劃去日本6天，前一日已先到香港遊玩一天，目前機票加酒店一行5人人均約一萬元人民幣（約1.07萬港元），她說是比平常貴些少，但是香港的酒店並沒有加價太多，她又稱廣州直飛日本班次較少價錢也貴，並說：「平時出國亦比較習慣喺香港出境。」

根據入境處公布的出入境數字，上周六有469,764人次的港人經各口岸出境，其中經機場出境有58,603人次，佔約12%。至於上周五，則有56,067人次的港人經機場出境。兩日合計，共有114,670人次的港人搭飛機外遊，數字超越去年同為周五及周六的年廿九及年初一，該兩日合計有110,172人經機場離港。

內地新春節目多港商界需自強 旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，就他所在的旅行社，自上周六（25日）起至年初二（30日）共有100個旅行團出發，以日本及內地中短途遊，包括廣東、雲南、貴州、江西最為「火爆」；冰天雪地出名的內地哈爾濱及日本北海道今年亦較往年多人選擇，又直言：「香港人始終鍾意出去玩。」他又指，今年內地不少城市舉辦新春特備節目，本港商界必須要提升服務質素，性價比要高，才能留住港人。他預料，今日是新春檔期的出遊高峰，而回港高峰則預計是初四、初五（2月1至2日），先迎來一批外遊回港的上班族，而初十、十一（2月7日至8日）則迎來另一批子女即將開學的家庭客。

日本 外遊心切 南韓 除搭飛機外遊，市民經陸路北上亦是熱門選擇。